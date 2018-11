Adecuación y rehabilitación del edificio Beti-Jai

20/11/2018 - El acto público de apertura de plicas tendrá lugar en la Sala Verde (1ª planta del COAM) el jueves 22 de noviembre a las 12:00h.



22/08/2018 - Correción de error en Jurado.



23/07/2018 - Se matiza la contestación a la consulta nº 11.



La CCPHAN establece en su informe de 2017 que no podrá aumentarse una planta en la fachada sur del edificio a pesar de que en el proyecto original así se contemplase, ¿esta decisión puede ser revisada?

En el contexto del Concurso de ideas, se debe proyectar teniendo en cuenta toda la normativa vigente de protección del patrimonio, la declaración de BIC y la normativa urbanística de aplicación. La norma de intervención en los bienes de interés cultural es además el marco referencial de criterio que debe de guiar las intervenciones en dichos bienes. No obstante, queda a la voluntad del concursante el margen interpretación y su justificación al respecto de lo que entienda beneficioso para el edificio en primer lugar y en definitiva para la propia Ciudad. La solución ganadora de este concurso deberá acomodar sus soluciones al uso que finalmente se implemente en el edificio y en consecuencia deberá obtener todos aquellos permisos de la CLPH y CPPHAN a los que los proyectos o modificaciones de planeamiento tuvieren lugar.



20/07/2018 - Se publica la composición nominal del Jurado.



16/07/2018 - Se ha detectado un error en cuanto las cotas del edificio, en el documento de consultas.



El cuerpo principal se encuentra a las cotas +0,20, -0,22 y -0,80m.

El sótano del cuerpo principal se encuentra a la cota -3,19m.

El espacio bajo las gradas se encuentra a la cota aproximada -3,34m.

Y la cancha está situada aproximadamente a la cota -2,97m.





11/07/2018 - Se ha publicado el documento de consultas.



03/07/2018 - Se ha publicado un reportaje fotográfico y ampliado documentación.



07/06/2018 - Se ha publicado nueva documentación gráfica.



05/06/2018 - Los arquitectos de reconocido prestigio designados de mutuo acuerdo por el Ayuntamiento de Madrid y el COAM para formar parte del Jurado serán Carmen Martínez Arroyo (quien, en caso de que por causa sobrevenida de fuerza mayor no pudiera asistir a la reunión del Jurado, sería sustituida por Gabriel Ruiz Cabrero) y Andrés Perea Ortega (quien, en caso de que por causa sobrevenida de fuerza mayor no pudiera asistir a la reunión del Jurado, sería sustituido por Carlos Puente Fernández).



04/06/2018 - Todos los interesados en realizar una visita guiada al edificio objeto de concurso deberán solicitarla mediante correo electrónico enviado a ocam@coam.org hasta el día 26 de junio de 2018. La fecha de realización de estas visitas será el día 29 de junio.

Primer Premio BIZITZA BERRIA "NUEVA VIDA" PARA EL BETIJAI

Autores: Javier Coronado Palomero y Amelia Rodríguez de la Torre Somoza

Colaboradores: René Martínez

Memoria

Segundo Premio TRES MIL DE CONTRACANCHA

Autores: Arantza Ozaeta Cortázar, Álvaro Martín Fidalgo e Ignacio Gónzalez Gálan

Colaboradores: Jorge Chico Jiménez, Alberto Sánchez Sánchez, Paula Rodriguez Vara y Pablo Saiz del Río

Memoria

Tercer Premio CHIQUITO RETURNS

Autores: Carlos de Riaño Lozano y Fernando Maniá Buono

Colaboradores: J.G. INGENIEROS, S.A. (Ingeniería de Instalaciones), IDEAM T.Y. Lin International Group (Ingeniería de Estructura), Jesús Rodríguez Linares (Delineante/proyectista), Almudena Quintana Peralta, Rebeca Hurtado Díaz y Alonso Carlos de Riaño Carril (arquitectos), Marta Mesa Sanz (Arquitecta en prácticas) y Juana Jurado Cobo (Administrativa)

Memoria

Mención 99 1919-2018

Autores: Diana Mera Hernando, Gemma Díaz Tortajada y AROCA ARQUITECTOS, S.L.P. (Representante y Director del proyecto: Ricardo Aroca Hernández-Ros)



Memoria

Mención PASADO REFLEJADO

Autores: PDP LONDON (Representante: José Ramón García Álvarez. Directores del Proyecto: José Ramón García Álvarez y Petrus Gerhardus Van Wyk.

Colaboradores: Xavier Aguiló I Aran (INGENIERÍA Y SOSTENIBILIDAD (BAC)), Jon Blasby (COSTES Y PLAN DE OBRA (CASTIEL)), Riccardo Marini (URBANISMO (MARINI URBANISMO)), Sebastien Jouan (ACÚSTICA (TEATRE PROJECTS)), Tapio Rosenius (ILUMINACIÓN (LIGHTING DESIGN COLLECTIVE)), Mario López Velasco y Víctor Pérez Arce (ARQUITECTURA SOPORTE CAD)

Memoria

Mención TARREGA

Autores: Juan Millán López, Luciano Moreno Feu y Joaquín Planell Santa

Colaboradores: Raquel Taús Gómez, Lidia Molina Cuesta y Carmen Camacho Val

Memoria

Mención OLANA

Autores: ARGOLA ARQUITECTOS, PLANEAMIENTO URBANO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L.P. (Representante: Luis González Sterling. Director del Proyecto: Javier Alau Massa)



Memoria

Concurso de proyectos con intervención de Jurado para la adecuación y rehabilitación del edificio Beti-Jai

BASES

OBJETO

El objeto del presente concurso es la selección del equipo para la redacción del Proyecto Básico y de ejecución y dirección de las obras de adecuación y rehabilitación del frontón Beti Jai.

PARTICIPANTES

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LOS CONCURSANTES

Podrán presentarse a este concurso, por sí o por medio de representantes debidamente autorizados, las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 65 y siguientes de la Ley 9/2017, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en las causas de prohibición de contratar establecidas en el artículo 71 de dicha Ley en la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones, ni tampoco cuando se proceda al fallo del concurso, y acrediten la solvencia económica, financiera y técnica o profesional.La única solvencia técnica exigida será el titulo de arquitecto, bien otorgado por una universidad española, bien legalmente reconocido (títulos de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) u homologado al español.

SOBRE 1: Dos paneles tamaño DIN-A2 (420 x 594 mm), maquetados en vertical.

SOBRE 2: Documentación en CD o USB: reproducción del panel y dossier escrito.

SOBRE 3: Documentación administrativa:

- boletín de presentación (anexo 1)

- declaración responsable incompatibilidad (anexo 2)

- declaración responsable titulación (anexo 3)

- compromiso UTE (anexo 4)

- compromiso medios humanos (anexo 5)

- declaración responsable con la Administración (anexo 6)

PREMIOS

Los premios otorgados serán los siguientes:- El ganador del concurso recibirá un premio dotado conmás el encargo del proyecto de ejecucción y la dirección de las obras por un importe equivalente al 10% del PEM, estimado en 11.000.000€.- Los dos concursantes clasificados tras el ganador del concurso (segundo y tercer premio) recibirán, cada uno, un premio dotado con

CALENDARIO

01/06/2018 · Fecha de Publicación

05/07/2018 · Fin del plazo de consultas

16/08/2018 · Fin del plazo de entrega

CONSULTAS





